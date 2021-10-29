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00:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Похоже, в КХЛ установили рекорд на века. 4 гола за 88 секунд — это вообще как?

«Автомобилист» и «Витязь» сделали серьёзную заявку, чтобы их сегодняшний матч навсегда вошёл в историю лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Пока внимание большинства любителей КХЛ было приковано к очередной неудаче ЦСКА, оступившемуся в Новосибирске, и центральному матчу сегодняшнего игрового дня, в котором встретились представители лидирующей группы Восточной конференции — магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс», — в Екатеринбурге состоялась игра, которая может навсегда войти в историю нашей лиги.

Ближайший преследователь топ-4 Востока «Автомобилист» принимал подмосковный «Витязь». Чаще подопечных Юрия Бабенко на Западе забивают только клубы первой четвёрки, а вот пропускают подольчане на уровне худших команд конференции, отчего и болтаются на дне таблицы, всё больше отдаляясь от зоны плей-офф. Тем не менее матчи с их участием зачастую проходят с обильным количеством голов, что произошло и на этот раз.

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Хотя после первого периода на голевой парад не было ни намёка, пусть он и начался с взятия ворот. Уже на 44-й секунде после продолжительного пребывания хозяев в зоне атаки шайба оказалась на правом фланге у Георгия Белоусова, который сделал прострел на пятачок. Находившийся там Брукс Мэйсек умудрился перенаправить игровой снаряд в ворота, но сделал это с помощью акцентированного удара коньком — после просмотра гол был отменён.

А вот в середине периода «Автомобилист» открыл счёт по всем правилам. Быстрая контратака екатеринбуржцев воплотилась в заброшенную шайбу в исполнении Станислава Бочарова — форвард переиграл голкипера «Витязя» Илью Ежова, проверив его «домик». В стартовой двадцатиминутке голов больше не было — остальные 17 бросков в створ были парированы вратарями.

Но после выхода из раздевалок команды начали забивать с завидной скоростью. Лучше в нападении себя показали подопечные Билла Питерса — на исходе третьей минуты белорусский форвард Василий Филяев, который появился в составе впервые с 3 сентября, забросил дебютную шайбу в КХЛ. Кстати, он также стал одним из ассистентов перед голом Бочарова.

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Бросок Филяева едва ли можно назвать неберущимся. Вероятно, об этом же подумал и Юрий Бабенко, который тут же поменял Ежова, выпустив вместо него Антона Тодыкова. 29-летний голкипер пока не может записать себе этот сезон в актив — за два выхода в старте и ещё два появления по ходу встреч на его счету было всего 85,5% отражённых бросков. Сегодняшнюю же игру ему наверняка захочется забыть как можно скорее. Неприятности начались для него незамедлительно — уже спустя 37 секунд Ефим Гуркин подправил наброс разыгравшегося в последних матчах Сергея Шумакова. Тодыков не мог ничего поделать — на табло загорелся счёт 3:0.

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Останавливаться игроки «Автомобилиста» не собирались — буквально следующая их атака вновь привела к взятию ворот. Степан Хрипунов и Александр Щемеров вдвоём выбежали против двоих хоккеистов «Витязя». Хрипунов протащил шайбу до левого круга вбрасывания и сделал передачу на противоположный фланг. В это время Щемеров боролся за пространство с Виталием Поповым, который откровенно не успевал за защитником хозяев и даже сфолил на нём. Арбитр поднял руку, сигнализируя об отложенном штрафе, но удаления не потребовалось — Александр сумел оторваться от преследователя и протолкнуть шайбу в ворота.

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После четвёртого пропущенного гола «Витязь» решил-таки подать признаки жизни. Не сказать, что до этого гости играли пассивно, но в завершающей стадии у них мало что получалось. Юрий Бабенко взял тайм-аут, и уже спустя 17 секунд давление подольчан вылилось в гол Дамира Мусина. Защитник нанёс бросок из левого круга вбрасывания, и шайба, встретившись с клюшкой Шейна Принса, всё-таки пересекла ленточку ворот Владимира Галкина.

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Эти четыре гола уместились в невероятно короткий отрезок — от результативного броска Филяева до шайбы Мусина прошло всего 88 секунд! Похоже, в КХЛ установили рекорд на века — в ноябре 2020 года «Сочи» и «Спартак» забили друг другу пять раз за 161 секунду, но минимальное расстояние между первым и четвёртым голами составляло 114 секунд. «Автомобилисту» и «Витязю» потребовалось почти на полминуты меньше — это вообще как? Кто сможет превзойти такой результат?

Думаете, на этом команды остановились? Как бы не так! После огромного по меркам периода четырёхминутного голевого затишья Мэйсек всё-таки записал гол на свой счёт. Его бросок с неудобной руки получился не самым сильным, однако этого хватило, чтобы в третий раз пробить Тодыкова. На этом матч для голкипера закончился — спустя меньше чем шесть минут игрового времени Бабенко вернул на лёд Илью Ежова.

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В дальнейшем забивал только «Витязь». Подольчане получили возможность реализовать большинство, которой воспользовались финские легионеры гостей. Миро Аалтонен и Валттери Кемиляйнен вывели на бросок лучшего снайпера КХЛ Нико Оямяки, и тот щелчком сократил отставание в счёте. Как оказалось, он установил окончательный счёт матча. Гол Аалтонена за три с половиной минуты до конца основного времени был отменён после запроса от Билла Питерса — точному броску финна предшествовал пас рукой.

5:2 — неожиданно матч в Екатеринбурге подарил нам новый рекорд КХЛ.

Дмитрий Сторожев

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5:2
1:0, 4:2, 0:0
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