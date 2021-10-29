Похоже, в КХЛ установили рекорд на века. 4 гола за 88 секунд — это вообще как?

Пока внимание большинства любителей КХЛ было приковано к очередной неудаче ЦСКА, оступившемуся в Новосибирске, и центральному матчу сегодняшнего игрового дня, в котором встретились представители лидирующей группы Восточной конференции — магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс», — в Екатеринбурге состоялась игра, которая может навсегда войти в историю нашей лиги.

Ближайший преследователь топ-4 Востока «Автомобилист» принимал подмосковный «Витязь». Чаще подопечных Юрия Бабенко на Западе забивают только клубы первой четвёрки, а вот пропускают подольчане на уровне худших команд конференции, отчего и болтаются на дне таблицы, всё больше отдаляясь от зоны плей-офф. Тем не менее матчи с их участием зачастую проходят с обильным количеством голов, что произошло и на этот раз.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVkv2Nvs2Yx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVkv2Nvs2Yx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVkv2Nvs2Yx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by ХК "Витязь" (@hcvityaz)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя после первого периода на голевой парад не было ни намёка, пусть он и начался с взятия ворот. Уже на 44-й секунде после продолжительного пребывания хозяев в зоне атаки шайба оказалась на правом фланге у Георгия Белоусова, который сделал прострел на пятачок. Находившийся там Брукс Мэйсек умудрился перенаправить игровой снаряд в ворота, но сделал это с помощью акцентированного удара коньком — после просмотра гол был отменён.

А вот в середине периода «Автомобилист» открыл счёт по всем правилам. Быстрая контратака екатеринбуржцев воплотилась в заброшенную шайбу в исполнении Станислава Бочарова — форвард переиграл голкипера «Витязя» Илью Ежова, проверив его «домик». В стартовой двадцатиминутке голов больше не было — остальные 17 бросков в створ были парированы вратарями.

Но после выхода из раздевалок команды начали забивать с завидной скоростью. Лучше в нападении себя показали подопечные Билла Питерса — на исходе третьей минуты белорусский форвард Василий Филяев, который появился в составе впервые с 3 сентября, забросил дебютную шайбу в КХЛ. Кстати, он также стал одним из ассистентов перед голом Бочарова.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a1bd46c9426361f381d8dcd7601e97d4_hd/q817309/5754c67fd1679867b85d06c137975a0c/4791128679?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бросок Филяева едва ли можно назвать неберущимся. Вероятно, об этом же подумал и Юрий Бабенко, который тут же поменял Ежова, выпустив вместо него Антона Тодыкова. 29-летний голкипер пока не может записать себе этот сезон в актив — за два выхода в старте и ещё два появления по ходу встреч на его счету было всего 85,5% отражённых бросков. Сегодняшнюю же игру ему наверняка захочется забыть как можно скорее. Неприятности начались для него незамедлительно — уже спустя 37 секунд Ефим Гуркин подправил наброс разыгравшегося в последних матчах Сергея Шумакова. Тодыков не мог ничего поделать — на табло загорелся счёт 3:0.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_049d6505faceb9caa7312d42581daa2b_hd/q817313/ace17607718d451ad91a0a7933c4bb09/4791128650?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Останавливаться игроки «Автомобилиста» не собирались — буквально следующая их атака вновь привела к взятию ворот. Степан Хрипунов и Александр Щемеров вдвоём выбежали против двоих хоккеистов «Витязя». Хрипунов протащил шайбу до левого круга вбрасывания и сделал передачу на противоположный фланг. В это время Щемеров боролся за пространство с Виталием Поповым, который откровенно не успевал за защитником хозяев и даже сфолил на нём. Арбитр поднял руку, сигнализируя об отложенном штрафе, но удаления не потребовалось — Александр сумел оторваться от преследователя и протолкнуть шайбу в ворота.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_56f17a4bde5e7fa946dca7afbcc8d429_hd/q817325/6abd0650bee890557f33c6d0b938ccbe/4791128613?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После четвёртого пропущенного гола «Витязь» решил-таки подать признаки жизни. Не сказать, что до этого гости играли пассивно, но в завершающей стадии у них мало что получалось. Юрий Бабенко взял тайм-аут, и уже спустя 17 секунд давление подольчан вылилось в гол Дамира Мусина. Защитник нанёс бросок из левого круга вбрасывания, и шайба, встретившись с клюшкой Шейна Принса, всё-таки пересекла ленточку ворот Владимира Галкина.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_8a721790623d7daa1602a0cc0e3ffddf_hd/q817329/b55fa93cb9a7cf7a3ebfe1c2c3778d43/4791128535?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эти четыре гола уместились в невероятно короткий отрезок — от результативного броска Филяева до шайбы Мусина прошло всего 88 секунд! Похоже, в КХЛ установили рекорд на века — в ноябре 2020 года «Сочи» и «Спартак» забили друг другу пять раз за 161 секунду, но минимальное расстояние между первым и четвёртым голами составляло 114 секунд. «Автомобилисту» и «Витязю» потребовалось почти на полминуты меньше — это вообще как? Кто сможет превзойти такой результат?



Думаете, на этом команды остановились? Как бы не так! После огромного по меркам периода четырёхминутного голевого затишья Мэйсек всё-таки записал гол на свой счёт. Его бросок с неудобной руки получился не самым сильным, однако этого хватило, чтобы в третий раз пробить Тодыкова. На этом матч для голкипера закончился — спустя меньше чем шесть минут игрового времени Бабенко вернул на лёд Илью Ежова.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_7e0466c1a7aa60cebdc81fe4369dd04d_hd/q817337/4383f156dfbf786409944e17e91deda5/4791128512?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В дальнейшем забивал только «Витязь». Подольчане получили возможность реализовать большинство, которой воспользовались финские легионеры гостей. Миро Аалтонен и Валттери Кемиляйнен вывели на бросок лучшего снайпера КХЛ Нико Оямяки, и тот щелчком сократил отставание в счёте. Как оказалось, он установил окончательный счёт матча. Гол Аалтонена за три с половиной минуты до конца основного времени был отменён после запроса от Билла Питерса — точному броску финна предшествовал пас рукой.

5:2 — неожиданно матч в Екатеринбурге подарил нам новый рекорд КХЛ.