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29 октября, источник: ТАСС

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу омского клуба.

Авангард
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Источник: Официальный сайт ХК "Авангард"

Встреча прошла в подмосковной Балашихе.

В составе победителей отличились Петер Цегларик (7-я минута) и Корбэн Найт (34). У гостей шайбу забросил Сергей Шмелев (5).

Нападающий уфимской команды Александр Кадейкин набрал очки в шестом матче подряд (3 шайбы + 3 передачи).

«Салават Юлаев» занимает третье место в таблице Восточной конференции, в 24 играх уфимцы набрали 34 очка. «Авангард» идет на шестом месте, в 22 матчах команда набрала 26 очков. В следующем матче «Салават Юлаев» в Минске сыграет с местным «Динамо» 31 октября, «Авангард» на следующий день в Казани встретится с «Ак Барсом».

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