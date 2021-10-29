«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» занимает третье место в таблице Восточной конференции, в 24 играх уфимцы набрали 34 очка. «Авангард» идет на шестом месте, в 22 матчах команда набрала 26 очков. В следующем матче «Салават Юлаев» в Минске сыграет с местным «Динамо» 31 октября, «Авангард» на следующий день в Казани встретится с «Ак Барсом».