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00:02 (мск), источник: ТАСС

СКА обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу петербургской команды.

СКАДинамо МКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА со счетом 3:2 обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на «ВТБ-Арене».

В составе победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко (1-я и 29-я минуты) и Артем Швец-Роговой (4). У «Динамо» отличились Дмитрий Рашевский (12) и Андрей Сергеев (53).

Кузьменко забросил шайбу на 17-й секунде матча, это самый быстрый гол СКА в российской истории. 25-летний форвард набрал очки в четвертом матче подряд (3+3).

СКА лидирует в таблице Западной конференции, в 24 играх команда Валерия Брагина набрала 37 очков. «Динамо» идет на третьем месте на Западе с 30 очками в 23 играх.

В следующем матче бело-голубые в Риге сыграют против местного «Динамо» 31 октября. СКА 2 ноября дома встретится с магнитогорским «Металлургом».

Динамо М
2:3
1:2, 0:1, 1:0
СКА
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