СМИ сообщили о смерти хоккеиста Биткина. Он выпал из окна 25-го этажа в Москве

По данным источника, в ночь на субботу, 30 октября, спортсмен упал на козырек жилого дома на Хорошевском шоссе. Сообщается, что после падения с высоты Биткин, выступавший на позиции защитника, скончался. Причины трагедии выясняются.

Биткин ранее выступал в Высшей хоккейной лиге за китайский «Ценг Тоу» и московскую «Звезду». Всего в ВХЛ провел 83 матча. Хоккеист был задрафтован «Салаватом Юлаевым» на драфте Континентальной хоккейной лиги в 2014 году под общим 159-м номером.