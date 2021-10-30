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13:05 (мск), источник: Sport24

СМИ сообщили о смерти хоккеиста Биткина. Он выпал из окна 25-го этажа в Москве

24-летний российский хоккеист Иван Биткин выпал из окна 25-го этажа в Москве, сообщает РЕН ТВ.

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Источник: Sport24

По данным источника, в ночь на субботу, 30 октября, спортсмен упал на козырек жилого дома на Хорошевском шоссе. Сообщается, что после падения с высоты Биткин, выступавший на позиции защитника, скончался. Причины трагедии выясняются.

Биткин ранее выступал в Высшей хоккейной лиге за китайский «Ценг Тоу» и московскую «Звезду». Всего в ВХЛ провел 83 матча. Хоккеист был задрафтован «Салаватом Юлаевым» на драфте Континентальной хоккейной лиги в 2014 году под общим 159-м номером.

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