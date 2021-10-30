«Металлург» обыграл «Витязь» и одержал шестую победу подряд в КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Чибисов (6-я минута) и Джош Карри (23), у проигравших отличился Нико Оямяки (38). Магнитогорская команда является самой результативной в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, забросив 90 шайб.
Подопечные Ильи Воробьева одержали шестую победу в чемпионате подряд и являются лидерами турнирной таблицы Восточной конференции с 44 очками в 24 матчах. Подопечные Юрия Бабенко потерпели третье поражение кряду и занимают 11-е место на Западе, имея в активе 18 очков в 24 встречах.
В следующем матче «Металлург» в гостях сыграет с петербургским СКА 2 ноября, 1 ноября подмосковный клуб на выезде встретится с челябинским «Трактором».
В других матчах игрового дня «Йокерит» из Хельсинки одержал гостевую победу над владивостокским «Адмиралом» (4:1), «Барыс» из Нур-Султана на выезде оказался сильнее хабаровского «Амура» (1:0).