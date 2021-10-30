«Автомобилист» одержал свою крупнейшую победу в Континентальной хоккейной лиге

ТАСС, 30 октября. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 8:0 обыграл пекинский «Куньлунь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брукс Мэйсек (12-я и 46-я минуты), Стефан да Коста (17), Георгий Белоусов (24), Данил Романцев (25), Патрис Кормье (41), Яков Рылов (47) и Сергей Шумаков (51).

«Автомобилист» одержал свою крупнейшую победу в КХЛ. До этого екатеринбуржцы дважды побеждали со счетом 8:1 — в играх против хабаровского «Амура» (2017) и братиславского «Слована» (2013).