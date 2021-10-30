«Автомобилист» одержал свою крупнейшую победу в Континентальной хоккейной лиге
Команда из Екатеринбурга разгромила пекинский «Куньлунь» со счетом 8:0.
Команда из Екатеринбурга разгромила пекинский «Куньлунь» со счетом 8:0.
ТАСС, 30 октября. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 8:0 обыграл пекинский «Куньлунь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Брукс Мэйсек (12-я и 46-я минуты), Стефан да Коста (17), Георгий Белоусов (24), Данил Романцев (25), Патрис Кормье (41), Яков Рылов (47) и Сергей Шумаков (51).
«Автомобилист» одержал свою крупнейшую победу в КХЛ. До этого екатеринбуржцы дважды побеждали со счетом 8:1 — в играх против хабаровского «Амура» (2017) и братиславского «Слована» (2013).
«Автомобилист» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 29 очков в 25 играх. «Куньлунь» идет 12-м, в активе команды 12 очков. В следующем матче «Автомобилист» в Москве сыграет с ЦСКА 2 ноября, «Куньлунь» днем ранее в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».