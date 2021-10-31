Минское «Динамо» уступило одному из лидеров КХЛ
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Минский хоккейный клуб «Динамо» уступил одному из лидеров Восточной конференции КХЛ — «Салавату Юлаеву» из Уфы со счетом 3:5 (2:2, 0:1, 1:2), сообщает Sputnik.
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Минский хоккейный клуб «Динамо» уступил одному из лидеров Восточной конференции КХЛ — «Салавату Юлаеву» из Уфы со счетом 3:5 (2:2, 0:1, 1:2), сообщает Sputnik.
Первую шайбу динамовцы умудрились пропустить уже на первой минуте, ее автором стал Маркус Гранлунд. Затем на 9-й минуте отличился «канадский белорус» Джефф Плэтт. До первого перерыва «зубры» счет сравняли: шайбы в актив записали Адам Альмквист и Павел Варфоломеев.
Во втором периоде шайбу в ворота «Динамо» забросил Сакари Маннинен, а на последней минуте в пустые ворота — Динал Хафизуллин.
Следующую игру «Динамо» проведет дома 2 ноября против московских одноклубников, с которыми делит третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. Также у минчан на одну игру меньше, чем у СКА и «Йокерита», которые возглавляют таблицу.