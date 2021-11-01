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18:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Йокерит» одержал победу над «Сибирью» в матче КХЛ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Финский «Йокерит» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Сибирь
Йокерит
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Источник: ХК "Сибирь"

Встреча, прошедшая в понедельник в Новосибирске, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу «Йокерита».

Шайбы забросили Ханнес Бьернинен (46-я минута) и Давид Скленичка (60). Голкипер гостей Янне Ювонен отразил 12 бросков и провел первый матч на ноль в нынешнем сезоне.

В другой встрече подмосковный «Витязь» в гостях победил челябинский «Трактор» — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1). У победителей отличились Михаил Смолин (28-я минута), Нико Оямяки (37), Даниэль Одетт (58) и Миро Аалтонен (60). В составе проигравших шайбы забросили Лукаш Седлак (13) и Виталий Абрамов (43).

Сибирь
0:2
0:0, 0:0, 0:2
Йокерит
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