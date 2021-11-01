«Йокерит» одержал победу над «Сибирью» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Новосибирске, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу «Йокерита».
Шайбы забросили Ханнес Бьернинен (46-я минута) и Давид Скленичка (60). Голкипер гостей Янне Ювонен отразил 12 бросков и провел первый матч на ноль в нынешнем сезоне.
В другой встрече подмосковный «Витязь» в гостях победил челябинский «Трактор» — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1). У победителей отличились Михаил Смолин (28-я минута), Нико Оямяки (37), Даниэль Одетт (58) и Миро Аалтонен (60). В составе проигравших шайбы забросили Лукаш Седлак (13) и Виталий Абрамов (43).