«Йокерит» одержал победу над «Сибирью» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Новосибирске, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу «Йокерита».

Шайбы забросили Ханнес Бьернинен (46-я минута) и Давид Скленичка (60). Голкипер гостей Янне Ювонен отразил 12 бросков и провел первый матч на ноль в нынешнем сезоне.