«Ак Барс» одержал вторую домашнюю победу над «Авангардом» в сезоне

Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

На 3-й минуте в большинстве первую шайбу в игре забросил американский защитник хозяев Стивен Кэмпфер. Данис Зарипов, оказавшись на пятаке с шайбой, сделал скидку себе за спину на Кэмпфера, который расстрелял ворота «Авангарда».

На 48-й минуте сравнял счёт финский защитник «Авангарда» Вилле Покка. Омичи отборолись у лицевого борта, далее Корбан Найт поднял шайбу на синюю линию, Дамир Шарипзянов сделал передачу на Покку — тот мощным щелчком распечатал ворота «Ак Барса».

Через три минуты Даниил Тарасов снова вывел казанцев вперёд. Хоккеисты «Ак Барса» выбрались из угла, после чего Кирилл Петров выполнил пас на дальнюю штангу, Тарасову оставалось лишь поразить открытый угол ворот.