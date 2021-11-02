«Зубры» проиграли одноклубникам из Москвы со счетом 3:7
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Минское «Динамо» сегодня принимало у себя в гостях московских одноклубников и проиграло с крупным счетом.
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Минское «Динамо» сегодня принимало у себя в гостях московских одноклубников и проиграло с крупным счетом.
«Зубры» неуверенно стартовали в первом периоде и практически сразу пропустили шайбу — на первой минуте. Спустя четыре минуты москвичи снова отправили шайбу в ворота минчан. На шестой минуте Артем Демков немного сократил разрыв, тем не менее игра не выровнялась, и на перерыв команды ушли со счетом 1:4.
Во втором периоде начинать минчанам пришлось тоже с пропущенной на первой минуте шайбы. Москвичи успели во второй части отличиться еще дважды. Счет на табло перед третьим периодом был уже разгромным — 1:7.
Видимо, в раздевалке «зубры» услышали наставления Крэйга Вудкрофта — и в заключительном периоде забросили две шайбы в ворота московского «Динамо». Можно отметить игру Ильи Усова, который и стал автором двух последних голов. Впрочем, спасти матч для белорусов это уже не могло.
Московское «Динамо» — сложный соперник для подопечных Крэйга Вудкрофта: победная серия москвичей над минскими «динамовцами» уже насчитывает шесть матчей. В последний раз Минск обыгрывал Москву в конце февраля 2020-го.
Следующая игра у минчан — 4 ноября в гостях у «Торпедо».