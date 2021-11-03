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17:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» одержал разгромную победу над «Адмиралом», у Бэйлена — ассистентский хет-трик

«Трактор» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над владивостокским «Адмиралом».

Трактор
Адмирал
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Источник: ХК "Трактор"

Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).

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На 4-й минуте форвард «Трактора» Никита Тертышный забросил первую шайбу в игре, ему ассистировали Виталий Абрамов и Лукаш Седлак. Через три минуты в большинстве удвоил преимущество хозяев Теэму Пулккинен, голевой пас отдал Ник Бэйлен.

На 34-й минуте Пулккинен снова забросил в ситуации «5 на 4», оформив дубль. Результативную передачу отдали Тертышный и Бэйлен. На 40-й минуте Лукаш Седлак забросил четвёртую шайбу в ворота «Адмирала», Тертышный и Бэйлен снова отдали голевую передачу.

На 46-й минуте форвард Кирилл Капустин забил пятый гол в ворота Дениса Синягина. Ассистенты — Игорь Исаев и Владимир Ткачёв. На 51-й минуте «Адмирал» забросил одну шайбу, отметился Дмитрий Лугин. Голевой пас на счету Войтеха Мозика и Либора Шулака.

На последней минуте окончательный счёт установил Тертышный, ему ассистировали Вячеслав Основин и Сергей Калинин.

Трактор
6:1
2:0, 2:0, 2:1
Адмирал
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