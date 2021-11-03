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17:23 (мск), источник: ТАСС

Шесть хоккеистов «Салавата Юлаева» заболели после матча с минским «Динамо»

Игра прошла 31 октября и завершилась победой клуба из Уфы со счетом 5:3.

Салават Юлаев
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Источник: РИА "Новости"
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МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Шесть игроков уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» заболели после выездной игры регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Об этом ТАСС сообщили в клубе.

Встреча прошла 31 октября и завершилась победой уфимской команды со счетом 5:3. В составе «Салавата Юлаева» на матч с хабаровским «Амуром», который пройдет в среду (начало — 17:00 мск), отсутствуют защитник Михаил Науменков и форварды Джефф Плэтт и Сакари Маннинен.

«Шесть игроков команды приболели после выездной серии. Медицинский штаб команды принимает все меры, чтобы как можно скорее вернуть игроков в состав», — сказал собеседник агентства.

«Салават Юлаев» после 25 матчей набрал 36 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Динамо Мн
3:5
2:2, 0:1, 1:2
Салават Юлаев
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