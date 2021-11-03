«Барыс» объявил о переходе форварда сборной Словакии Томаша Юрчо
Нападающий сборной Словакии Томаш Юрчо перешел в «Барыс».
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Нападающий сборной Словакии Томаш Юрчо перешел в «Барыс».
Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года, 28-летний хоккеист будет играть под номером 92.
В НХЛ Юрчо выступал в составе «Детройта», «Чикаго» и «Эдмонтона», прошлый сезон форвард провел в системе «Вегаса», где сыграл 8 матчей за основную команду (1 результативная передача) и 26 матчей в АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс».
Ожидается, что спортсмен прибудет в расположение «Барыса» на следующей неделе во время международной паузы.