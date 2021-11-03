Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Куньлунь
12
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик
Авангард
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Амур
32
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Йокерит
14
Хоккей. НХЛ
4.11
Чикаго
Каролина
Хоккей. НХЛ
4.11
Эдмонтон
Нэшвилл
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
Адмирал
61
Хоккей. НХЛ
4.11
Колорадо
Коламбус
Хоккей. НХЛ
4.11
Лос-Анджелес
Сент-Луис
Все события
18:37 (мск), источник: Sports.Ru

«Барыс» объявил о переходе форварда сборной Словакии Томаша Юрчо

Нападающий сборной Словакии Томаш Юрчо перешел в «Барыс».

БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года, 28-летний хоккеист будет играть под номером 92.

Во время загрузки произошла ошибка.

В НХЛ Юрчо выступал в составе «Детройта», «Чикаго» и «Эдмонтона», прошлый сезон форвард провел в системе «Вегаса», где сыграл 8 матчей за основную команду (1 результативная передача) и 26 матчей в АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс».

Ожидается, что спортсмен прибудет в расположение «Барыса» на следующей неделе во время международной паузы.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Фоторепортажи
10Федор Емельяненко вернулся и нокаутировал Джонсона в Москве
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь