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4 ноября, источник: Чемпионат.com

Минское «Динамо» просило КХЛ перенести 2 матча и получило отказ от лиги. В команде вирус

Минское «Динамо» просило руководство Континентальной хоккейной лиги перенести две предстоящие встречи и получило отказ от лиги. Об этом рассказал Павел Перепехин, исполняющий обязанности главного тренера команды.

Динамо Мн
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Источник: РИА "Новости"

Речь идёт о предстоящей игре минчан со «Спартаком» в Москве, которая пройдёт 6 ноября, и домашнем матче с ярославским «Локомотивом». Он должен состояться 15 ноября.

«В связи с тяжелой ситуацией, что у вас в команде, могли бы вы обратиться к лиге, чтобы два гостевых матча перенесли на декабрь, когда будет пауза? Мы обращались, но нам не пошли навстречу», — цитирует Перепехина пресс-служба минского «Динамо».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, сегодня, 4 ноября, в матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» принимало минское «Динамо» в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0. За матч нижегородцы нанесли 57 бросков в створ ворот голкипера минчан Патрика Рыбара. Всего «Торпедо» бросило 106 раз.

Отметим, что в составе минчан не сыграли 13 игроков основы. Также матч пропускал и их главный тренер Крэйг Вудкрофт. Ранее сообщалось о вирусе, который подхватили хоккеисты и тренерский штаб.

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