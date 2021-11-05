«Авангард» во второй раз за 8 дней обыграл «Салават Юлаев»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе принимал «Авангард». Встреча завершилась победой подопечных Боба Хартли со счётом 4:2.
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе принимал «Авангард». Встреча завершилась победой подопечных Боба Хартли со счётом 4:2.
На 11-й минуте встречи в большинстве счёт открыл защитник гостей Оливер Каски с передач Корбана Найт и Петера Цегларика. На 24-й минуте «Салават Юлаев» сравнял счёт благодаря шайбе Александра Кадейкина в ситуации 5×4. Результативные передачи на счету Динара Хафизуллина, который провёл 600-й матч в КХЛ, и Алексея Пустозёрова.
Через 7 минут хозяева вышли вперёд. Даниил Алалыкин в равных составах забросил шайбу в ворота Шимона Грубеца. Алалыкину ассистировали Джефф Плэтт и голкипер уфимцев Юха Метсола. «Авангард» сумел сравнять счёт на 33-й минуте встречи. Каски оформил дубль при ситуации 5×3. Очки за передачи получили Никита Сошников и Корбан Найт.
Третью шайбу гостей забросил Владимир Брюквин в большинстве на 44-й минуте. Результативные передачи на счету Ильи Каблукова и Алексея Береглазова. За 20 секунд до конца основного времени четвёртую шайбу в ворота уфимцев забросил Павел Дедунов.
В следующей встрече регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома сыграет с московским «Динамо». «Салават Юлаев» 7 ноября проведёт последнюю игру домашней серии с «Трактором».