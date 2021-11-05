Две смерти за три дня в словацком клубе. Вице-президент повесился после гибели игрока
Трагическая история из команды «Братислава Кэпиталз» получила очень неприятное продолжение.
Трагическая история из команды «Братислава Кэпиталз» получила очень неприятное продолжение.
Тяжело представить, как сейчас себя чувствуют игроки и сотрудники словацкого клуба «Братислава Кэпиталз». Всего два дня назад, 3 ноября, ушёл из жизни их товарищ по команде, 24-летний Борис Садецки. Нападающий потерял сознание во время матча Австрийской хоккейной лиги с «Дорбирном» 29 октября. Врачи местной больницы несколько дней боролись за его жизнь, но, к сожалению, не смогли помочь молодому хоккеисту.
Не успела «Братислава» оправиться от одного потрясения, как буквально тут же клуб настигло другое. Вчера стало известно о том, что вице-президент и генеральный директор «Кэпиталз» Душан Пашек-младший, который от лица клуба сообщил о преждевременной кончине Садецки, пропал без вести. А уже сегодня утром он был найден повешенным в своём доме в одном из районов столицы Словакии. Функционеру было всего 36 лет.
Душан был сыном члена Зала славы словацкого хоккея Душана Пашека-старшего, который в 1985 году завоевал золотые медали чемпионата мира в составе сборной Чехословакии, а в 1988-м вместе с Владимиром Крутовым стал лучшим бомбардиром Олимпиады в Калгари. В середине 90-х Пашек-старший занял президентские посты в братиславском «Словане» и Федерации хоккея Словакии, но в 1998 году застрелился в собственном офисе, оставив шесть предсмертных записок — жене, трём детям, Федерации хоккея Словакии и официальным лицам «Слована», — в которых попросил понять его и извинился за своё решение.
По одной версии, причиной для самоубийства стало неудачное выступление сборной на Олимпийских играх в Нагано. Пашек-старший был ответственен за формирование состава и не пригласил на первый групповой этап нескольких ключевых игроков из НХЛ, посчитав, что словаки и так без проблем займут первое место в квартете с Казахстаном, Италией и Австрией. Однако они набрали всего три очка в трёх матчах и пропустили казахстанцев вперёд, вылетев с турнира.
По другой версии, Душан влез в крупные долги из-за азартных игр, но его близкие вскоре после самоубийства рассказали, что он на протяжении нескольких лет страдал от депрессии. Именно она и стала причиной самоубийства, на момент которого Пашеку-старшему было 37 лет.
Судьба Душана Пашека-младшего в некоторых моментах повторила судьбу его отца. Он пошёл по стопам Пашека-старшего, связав свою жизнь с хоккеем. Душан был центральным нападающим и трижды выигрывал национальное первенство Словакии — один раз с родным «Слованом» и ещё дважды в составе «Кошице». В 2016 году в возрасте 31 года он завершил карьеру из-за проблем со здоровьем, а три года спустя вернулся в хоккей, чтобы провести три матча за команду из третьего дивизиона. С 2020 года Душан Пашек-младший был вице-президентом и генеральным директором «Братиславы Кэпиталз».
«Это огромная потеря для словацкого спорта и для всех, кто знал Душана. У него впереди была вся жизнь. Он строил большие планы, как помочь словацкому хоккею. Это был мой лучший друг, и его смерть глубоко поразила меня. Я также хочу выразить искренние соболезнования его ближайшим родственникам», — прокомментировал это трагическое событие президент «Братиславы» Иво Юркович на своей странице в «Фейсбуке».
Дмитрий Сторожев