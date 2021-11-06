Обыкновенное чудо. Команда, которая была обречена на провал, на равных бьется с фаворитами

Чудо Разина

Сезон-2019/20 — «Северсталь» не попадает в плей-офф, занимает десятое место на «Западе» с отставанием от восьмерки в шесть очков.

5 ноября 2021 года — «Северсталь» занимает четвертое место и опережает ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак».

Пример «Северстали» подтверждает два тезиса. Первый — конкуренция в КХЛ возрастает. Второй — даже с минимальным бюджетом реально собрать команду, которая будет не просто цепляться за восьмерку, но и навяжет борьбу топ-клубам. 4 ноября череповчане обыграли «Автомобилист» (3:2) и продлили серию до восьми побед подряд — это рекорд для клуба в КХЛ. «Северсталь» опережает в таблице ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» — клубы с большими бюджетами и с лучшим подбором хоккеистов. Аплодисменты, Череповец.

«Северсталь» влюбила в себя болельщиков еще год назад, когда по ходу регулярки кусалась с фаворитами, а в плей-офф потрепала нервы московскому «Динамо». В той серии за вологодских парней переживала вся хоккейная страна. Преображение череповчан — заслуга Андрея Разина. Специалист, совмещающий обязанности тренера и генменеджера, распоряжаясь минимальным бюджетом, собрал настоящую банду, способную дать отпор грандам лиги.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV3Kgz-osE1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хоккейный клуб Северсталь (@hc_severstal)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пора бы уже Разину выпустить методичку для менеджеров и тренеров: «Как заставить соперников с бюджетами в 600−900 миллионов бояться, когда у тебя — всего 315, минимум, чтобы играть в лиге». На эту сумму череповчане укомплектовали состав, на бумаге напоминающий команду Высшей лиги, но тем не менее продолжают удивлять зрелым хоккеем, на который приятно смотреть. В коллективе нет места равнодушным. Андрей Владимирович растет как тренер — и хоккеисты развиваются вместе с ним.

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Сейчас на «Северсталь» настраиваются по-особенному. Это уже не выскочка, прыгнувшая выше головы. Череповчане сделали из себя одних из главных раздражителей лиги. По итогам прошлого сезона лучшим тренером КХЛ признали Боба Хартли. Не считаю верной формулу, когда в номинации обязательно выигрывает тренер чемпионской команды. Если бы представители КХЛ ночью ворвались в мою квартиру и, слепя глаза фонариком, спросили: «Кого бы вы, Михаил, выбрали лучшим тренером сезона?» — я бы без сомнения ответил: «Андрея Разина».

Да, «Северсталь» вылетела в первом раунде, а «Авангард» выиграл Кубок Гагарина. Но возможности клубов несоизмеримы. Разин сотворил чудо с «Северсталью», расправив крылья команде, которая по техническим характеристикам едва ли могла оторваться от земли. По совокупности проделанной работы Андрей Владимирович больше заслуживал премии — но сомневаюсь, что он сильно расстроился из-за «поражения».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV3c0bhIhry/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV3c0bhIhry/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV3c0bhIhry/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хоккейный клуб Северсталь (@hc_severstal)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Одна из лучших оборон лиги

Разин собрал команду, с которой ему приятно работать. Игроки слышат тренера, понимают требования и способны выполнить установки на льду. Атмосфера и командное единство — основополагающие принципы «Северстали». Показательна история, которую Андрей Владимирович рассказал в интервью «СЭ» коллеге Алексею Шевченко. Тренерский штаб череповчан играет с командой в буллиты на пиво.

— Знаете, как они радуются, когда нас обыгрывают! Думаю, это хороший шаг, — говорил Разин.

«Северсталь» — яркий пример тренерской команды. Разин прошел школу Высшей лиги, работал с несколькими клубами КХЛ и сейчас привносит собственную философию. Андрей Владимирович с неидеальным подбором игроков поставил системный хоккей с цепкой, как медвежий капкан, обороной. Где защитники предпочитают простые, но эффективные решения. ЦСКА, «Салават Юлаев», «Металлург», «Северсталь» — что объединяет три топ-клуба и середняка? Представленная четверка пропускает меньше всех в лиге. За 25 матчей череповчанам забили лишь 54 шайбы. И не забывайте, что начало сезона омрачила травма основного вратаря Владислава Подъяпольского. Его сменщики — Константин Шостак и Дмитрий Шугаев — достойно подстраховали более опытного коллегу, и теперь Подъяпольскому нельзя расслабляться. Конкуренты наступают на пятки и даже успели оформить три матча на ноль.

Дисциплина — другой фактор, позволяющий «Северстали» в начале ноября опережать в таблице ЦСКА и «Локомотив». Череповчане удаляются меньше всех в лиге. Соперники получили только 68 попыток для розыгрыша большинства. То есть в среднем — по 2,7 удаления за матч. По сути, череповчане лишают оппонентов их грозного оружия — возможности погонять шайбу в большинстве.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV3Hq9io5ol/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV3Hq9io5ol/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV3Hq9io5ol/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хоккейный клуб Северсталь (@hc_severstal)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Разин, как и многие антикризисные тренеры, проповедует оборонительную тактику. Сначала разберемся у своих ворот, потом перейдем к осаде чужих. Тезисно это описывает план череповчан на большинство матчей. «Северсталь» использует откат, но при необходимости может включить скорости и загонять соперника. Череповчане редко забивают на атаках с ходу. Большинство голов рождаются из позиционных розыгрышей. Впрочем, и пропускают на контратаках не так много.

Бросающаяся в глаза проблема «Северстали» — игра на вбрасываниях. Череповчане из 25 матчей регулярки забрали точку только у трех соперников: рижского «Динамо», «Адмирала» и «Куньлуня». Прогресс в этом компоненте поможет команде чаще владеть шайбой, хотя череповчане и так стараются ей дорожить. Вы не увидите бросков ради броска из полупозиций или в моментах, когда вратарь видит атакующего игрока. Шайбой распоряжаются рационально, при этом в атаке тренеры не запрещают творить. Придерживаться системы — да, но руки никому не связывают и не заставляют бегать по рельсам.

Разин не стесняется доверять молодым и дает им шансы, чтобы выйти на новый уровень. В каждой линии появляются хоккеисты, которые прогрессируют от матча к матчу, от сезона к сезону. Гераськин, Гуслистов, Макеев, Кодола — лишь малая часть хоккеистов, раскрывшихся при Андрее Владимировиче.

«Северсталь» не так зависима от конкретных личностей. Травмы одного-двух игроков основы не выбьют череповчан из колеи. Такая философия приносит результат. У него нет крутых иностранцев, нет топ-хоккеистов с российским паспортом. Но даже распоряжаясь минимальным бюджетом, у Разина получилось собрать привлекательную команду, которая не выдыхается через 15−20 матчей. «Северсталь» своей игрой вызывает только уважение.