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01:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Северсталь» обыграла лидера Восточной конференции «Магнитку», одержав 9-ю победу подряд

6 ноября в Ледовом дворце в Череповце местная «Северсталь» принимала лидера Восточной конференции — магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Северсталь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой хозяев — 4:2 (4:0, 0:2, 0:0).

На 7-й минуте Владислав Кодола с передачи Даниила Вовченко открыл счёт в матче, на 12-й минуте Кодола вновь отличился с паса Вовченко, а на 15-й забросил уже сам Даниил Вовченко. На 16-й минуте Роберт Рооба забил четвёртую шайбу хозяев после ассистов Йоонаса Няттинена и Адама Лишка.

На 22-й минуте гости отыграли одну шайбу: Артём Минулин забросил с передач Брендана Лайпсика и Юхо Олкинуоры, а через 21 секунду отличился Денис Зернов, которому ассистировали Максим Карпов и Артём Минулин. На 59-й минуте Адам Лишка броском в пустые ворота забил пятую шайбу «Северстали».

Северсталь
5:2
4:0, 0:2, 1:0
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