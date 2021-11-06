Минское «Динамо» в усеченном составе обыграло московский «Спартак» в овертайме

Похоже, в КХЛ установили рекорд на века. 4 гола за 88 секунд — это вообще как?

На 2-й минуте Владимир Алистров вывел гостей вперёд после передач Дмитрия Дерябина и Никиты Пышкайло, на 18-й Джейк Виртанен в большинстве сравнял счёт после ассистов Максима Цыплакова и Эмиля Петтерссона.

На 24-й Мальте Стрёмваль вновь вывел минчан вперёд с передачи Пышкайло, а на 25-й Николай Чебыкин вновь установил равенство. Ему ассистировали Игорь Швырёв и Олег Евенко. На 37-й Дмитрий Буйницкий реализовал отложенный штраф с передач Стрёмвалля и Тейлора Бека, а на 46-й Виртанен оформил дубль с передач Петтерссона и Йори Лехтеря.