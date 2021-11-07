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00:46 (мск), источник: Sport24

«Ак Барс» вырвал победу над «Автомобилистом», забив за 20 секунд до финальной сирены

«Ак Барс» на своей площадке вырвал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ак Барс
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Ак Барс"

Игра завершилась в пользу хозяев со счетом 5:4, решающую шайбу казанцы забросили за 20 секунд до финальной сирены усилиями нападающего Джордана Уила. Всего же канадец отличился во встрече четырежды, еще раз забил форвард Артем Лукоянов.

В составе екатеринбургской команды дубль на счету нападающего Брукса Мэйсека, еще по одному голу в свой актив записали защитники Джесси Блэкер и Яков Рылов.

«Ак Барс» набрал 36 очков в 28 матчах и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 29 очками после 28 игр располагается на 6-й строчке.

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