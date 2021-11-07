«Ак Барс» вырвал победу над «Автомобилистом», забив за 20 секунд до финальной сирены

Игра завершилась в пользу хозяев со счетом 5:4, решающую шайбу казанцы забросили за 20 секунд до финальной сирены усилиями нападающего Джордана Уила. Всего же канадец отличился во встрече четырежды, еще раз забил форвард Артем Лукоянов.

В составе екатеринбургской команды дубль на счету нападающего Брукса Мэйсека, еще по одному голу в свой актив записали защитники Джесси Блэкер и Яков Рылов.