«Барыс» вылетел из зоны плей-офф КХЛ
ХК «Барыс» опустился на девятое место турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
БарысКХЛ: таблица и календарь
ХК «Барыс» опустился на девятое место турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский клуб потерял одну позицию и вылетел из зоны плей-офф. Это произошло после победы «Сибири» над «Куньлунем» (3:1). Новосибирская команда теперь делит седьмое-восьмое места «Востока» с «Нефтехимиком».
Напомним, в 27 матчах регулярного чемпионата «Барыс» набрал 24 очка. Следующую игру команда проведет 16 ноября в гостях у «Сочи».