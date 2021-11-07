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12:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» вылетел из зоны плей-офф КХЛ

ХК «Барыс» опустился на девятое место турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб потерял одну позицию и вылетел из зоны плей-офф. Это произошло после победы «Сибири» над «Куньлунем» (3:1). Новосибирская команда теперь делит седьмое-восьмое места «Востока» с «Нефтехимиком».

Напомним, в 27 матчах регулярного чемпионата «Барыс» набрал 24 очка. Следующую игру команда проведет 16 ноября в гостях у «Сочи».

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