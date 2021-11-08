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19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

КХЛ объяснила, почему решила засчитать техническое поражение «Салавату Юлаеву»

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала ситуацию с техническим поражением «Салавату Юлаеву».

Салават Юлаев
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Источник: РИА "Новости"
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«В условиях сохраняющихся ограничений по ситуации с коронавирусом, наступлением сезона респираторных инфекций, а также учитывая плотность календаря в олимпийский сезон, лига неоднократно отмечала, что клубы несут повышенную ответственность за сохранение здоровья игроков.

КХЛ приняла решение о том, чтобы засчитать техническое поражение клубу “Салават Юлаев” в связи с тем, что клуб не предпринял достаточных мер по нераспространению заболевания в команде.

6 ноября 2021 года Роспотребнадзор по Республике Башкортостан ввёл карантин в отношении организации АНО ХК “Салават Юлаев” на семь календарных дней, что означало невозможность проведения матча 7 ноября 2021 года ни при каких обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе лиги корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

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