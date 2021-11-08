КХЛ наказала «Салават» за массовое заражение. Как отнестись к решению лиги?

Почти всю осень 2020-го КХЛ прожила в безумной атмосфере. Лига могла оттянуть старт сезона, как это сделали другие европейские лиги, но КХЛ решила играть по плану, только приняла дополнительные меры безопасности. Правда, первый же месяц показал, что как только в одной команде появится один зараженный, то по цепочке подарит вирус остальным одноклубникам, а потом и другим командам.

Слегли с ковидом почти все команды — одни сделали это еще на предсезонке, чему некоторые тренеры даже радовались: не сорвутся планы по ходу сезона. А уже во время чемпионата не избежал массового заражения даже СКА, который играл пару матчей фактически СКА-1946 и даже сумел по буллитам выиграть у «Ак Барса».

В целом лига тогда приняла странную самурайскую тактику — все переболеют, и всё вернется к норме. В принципе, так оно и вышло — уже во второй половине сезона случаи ковида были единичными и почти не сказывались на составах команд. Летом почти все клубы вакцинировали игроков — и даже несмотря на приезд множества новых для лиги легионеров, за первых два месяца случаев массового заражения не было.

Рвануло в Уфе. Уже на прошлой неделе пошли слухи о том, что в команде есть заболевшие — лига тогда отрицала наличие людей с положительным тестом на корону, а сам «Салават» вообще молчал. Но на матчи с «Амуром» и «Авангардом» «СЮ» выходил в составе, где не хватало важных игроков — того же Маннинена.

Уже против «Авангарда» уфимский клуб выглядел каким-то варёным — логично, что перед игрой с «Трактором» летели новости о массовом заражении и том, что медсанчасть клуба сбилась с ног. Руководители клуба при этом заявляли о том, что готовы поставить на ноги всех, кто есть в строю, и играть матч в три звена из «Толпара» и «Тороса» — но башкирское управление Роспотребнадзора посадило клуб на карантин.

Стоит вспомнить, что год назад санитарные власти уже вмешивались в ход чемпионата — правда, касалось это иностранных команд. «Йокерит» сажали на карантин сразу два раза — причем в первом случае все игроки клуба быстро показали отрицательные тесты, но Финский институт здоровья все равно не выпустил «джокеров» с изоляции.



Через месяц четверо игроков клуба получили положительные тесты — та же история, карантин, лига переносит игры и уплотняет календарь всем остальным. С точки зрения хоккея по команде это точно ударило — возрастная финская команда вынуждена была проводить два матча за два дня и часто еле волочила ноги после этого. Но это все равно не технарь 0:5.

В сентябре такая же ситуация возникла с «Барысом» — их карантин длился две недели, а матчи пришлось распихивать по свободным датам. Президент КХЛ Алексей Морозов прямо сказал: «Мы должны учитывать, какие у них в стране правила. У нас в России, например, тоже разные положения по посещаемости. Запиши сейчас пять поражений “Барысу” и “Йокериту” — они окажутся в очень тяжелой ситуации. Конечно, вся эта ситуация нас тревожит».

Может, дело как раз в количестве матчей? Сложно представить, что «Салавату» бы дали пять технарей подряд, если бы впереди была полноценная серия — а так команда просидит карантин как раз во время паузы в чемпионате. При этом нынешнюю ситуацию от прошлого года отличает то, что по тестам коронавируса в «Салавате» нет — есть обычное ОРВИ, на которое форс-мажор не распространяется.

В официальном заявлении лиги есть интересная цитата: «КХЛ приняла решение о том, чтобы засчитать техническое поражение клубу “Салават Юлаев” в связи с тем, что клуб не предпринял достаточных мер по нераспространению заболевания в команде». В прошлом году коронавирус в лиге летал везде, и не было смысла коврово бить технарями — хотя их получало безнадежное рижское «Динамо».

Карантин, однако, является последним китайским предупреждением. Клуб получал штрафы от Роспотребнадзора в судебном порядке — за то, что допускал на трибуны больше зрителей, чем было разрешено и не соблюдал санитарные требования. Неожиданностью нынешнее решение местного РПН точно не стало.

При этом вопросы должны возникнуть не только к «Салавату». Откуда клуб привез вирус? Из Минска, где в последний раз играл в полноценном составе. Через пару дней после этого все увидели, как Крэйг Вудкрофт с раскрасневшимся лицом кашляет в рукав, а о проблемах со здоровьем игроков было объявлено публично.

Возможно, наказать «Динамо»? Хотя здесь клуб — организация подневольная: в Беларуси в последние дни стали тихо сворачивать все противовирусные меры, на государственном уровне делая вид, что никакого коронавируса здесь нет. Ожидаемо, что новая волна кахаэловского ковида пошла гулять по клубам оттуда. Клуб попросил о переносе матчей — но сделал это только 3 ноября, когда вирус уже поразил многих в клубе. Лига отказалась — но тем самым сама дала возможность вирусу распускаться по лиге.