«Сибирь» одержала седьмую победу в восьми матчах, всухую обыграв в гостях «Спартак»

Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».

Счёт открыл на 17-й минуте форвард гостей Олег Ли, ему ассистировал Вячеслав Литовченко. На 31-й минуте в большинстве удвоил преимущество словацкий защитник Михал Чайковски, голевой пас отдал Ник Шор. Заключительную шайбу в игре на 48-й минуте в ситуации «пять на четыре» забросил нападающий Валентин Пьянов, ассистент — Юрки Йокипакка.

«Сибирь» одержала седьмую победу за последние восемь матчей, «Спартак» потерпел пятое поражение за шесть встреч.