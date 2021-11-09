«Йокерит» объявил, что Марьямяки покинет клуб по окончании сезона
«Йокерит» сообщил, что главный тренер клуба Лаури Марьямяки покинет пост по окончании текущего сезона Континентальной хоккейной лиги.
«Йокерит» сообщил, что главный тренер клуба Лаури Марьямяки покинет пост по окончании текущего сезона Континентальной хоккейной лиги.
44-летний специалист возглавлял финскую команду с 2018 года.
«Четыре года — это большой срок, и мы почувствовали, что после этого сезона самое время начать новую историю.
Наш проект завершится следующей весной, сейчас мы находимся в хорошей ситуации. Марьямяки и его команда проделали хорошую работу. Всё наше внимание сосредоточено на текущей ситуации», — заявил генменеджер клуба Яри Курри.
«Прошлым летом я решил, что после нынешнего сезона хочу новых испытаний. Время, проведённое в “Йокерите”, было полезным, и сотрудничество с руководством клуба, тренерами, техническим персоналом и, конечно же, с игроками прошло отлично. Сейчас всё внимание сосредоточено на чемпионате, потому что работа ещё не завершена», — сообщил Марьямяки.
«Йокерит» в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, после 27 матчей набрав 40 очков.
В следующей встрече коллектив из Финляндии сыграет в гостях с московским «Динамо». Игра пройдёт в понедельник, 15 ноября. Стартовое вбрасывание — в 19:30 мск.