«Йокерит» объявил, что Марьямяки покинет клуб по окончании сезона

44-летний специалист возглавлял финскую команду с 2018 года.

Хоккей КХЛ 2021-2022 Неделя 12, 15.11.2021, 19:30 Динамо М - Йокерит -

«Четыре года — это большой срок, и мы почувствовали, что после этого сезона самое время начать новую историю.



Наш проект завершится следующей весной, сейчас мы находимся в хорошей ситуации. Марьямяки и его команда проделали хорошую работу. Всё наше внимание сосредоточено на текущей ситуации», — заявил генменеджер клуба Яри Курри.

«Прошлым летом я решил, что после нынешнего сезона хочу новых испытаний. Время, проведённое в “Йокерите”, было полезным, и сотрудничество с руководством клуба, тренерами, техническим персоналом и, конечно же, с игроками прошло отлично. Сейчас всё внимание сосредоточено на чемпионате, потому что работа ещё не завершена», — сообщил Марьямяки.

«Йокерит» в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, после 27 матчей набрав 40 очков.