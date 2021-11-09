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13:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Йокерит» объявил, что Марьямяки покинет клуб по окончании сезона

«Йокерит» сообщил, что главный тренер клуба Лаури Марьямяки покинет пост по окончании текущего сезона Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

44-летний специалист возглавлял финскую команду с 2018 года.

Хоккей

КХЛ 2021-2022
Неделя 12, 15.11.2021, 19:30

Динамо М-Йокерит-

«Четыре года — это большой срок, и мы почувствовали, что после этого сезона самое время начать новую историю.

Наш проект завершится следующей весной, сейчас мы находимся в хорошей ситуации. Марьямяки и его команда проделали хорошую работу. Всё наше внимание сосредоточено на текущей ситуации», — заявил генменеджер клуба Яри Курри.

«Прошлым летом я решил, что после нынешнего сезона хочу новых испытаний. Время, проведённое в “Йокерите”, было полезным, и сотрудничество с руководством клуба, тренерами, техническим персоналом и, конечно же, с игроками прошло отлично. Сейчас всё внимание сосредоточено на чемпионате, потому что работа ещё не завершена», — сообщил Марьямяки.

«Йокерит» в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, после 27 матчей набрав 40 очков.

В следующей встрече коллектив из Финляндии сыграет в гостях с московским «Динамо». Игра пройдёт в понедельник, 15 ноября. Стартовое вбрасывание — в 19:30 мск.

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