Играли, болели: чем запомнились первые 2,5 месяца в КХЛ

С 10 по 14 ноября в Хельсинки пройдет первый этап Евротура в нынешнем сезоне — Кубок Карьяла. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) берет небольшую паузу, а мы пока можем подвести промежуточные итоги двух с лишним месяцев регулярного чемпионата, которые были богаты на события.

Лидеры

В данный момент Западную конференцию достаточно неожиданно возглавил «Йокерит», на одно очко опережающий СКА. Финский клуб всегда играет достаточно ровно, но дальше второго раунда плей-офф ни разу не проходил. Сейчас же финны выглядят вполне конкурентоспособными на фоне российских топ-клубов. Но главный фаворит Запада всё равно СКА. Этой осенью армейцы провели мощнейшую трансферную кампанию, подписав защитников Мэта Робинсона и Микко Лехтонена, а также нападающих Никиту Гусева и Александра Волкова. Последние трое приехали из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а Робинсон долгие годы был лидером ЦСКА. Состав армейцев стал значительно сильнее, и по игре команда прибавляет от матча к матчу. В отличие, например, от «Динамо».

Игорь Никитин, по ходу сезона взявший на себя руководство «Локомотивом», смог выправить положение дел в ярославской команде. Но без проблем не обходится: звездные новички Рид Буше и Максим Шалунов по-прежнему не блещут, а яркие победы сменяются поражениями от «Нефтехимика» и «Амура».

В Восточной конференции есть два однозначно выраженных лидера, и оба — из Челябинской области. «Магнитка» под руководством Ильи Воробьева в этом сезоне играет очень ярко и опережает всю лигу по заброшенным шайбам (97). «Трактор» же поражает своей стабильностью и тем, как быстро здешние новички вписались в команду. Анвар Гатиятулин — не сторонник менять состав, и если ни у кого нет травм, то челябинцы могут долго играть без изменений. Кажется, на моральное состояние хоккеистов такое постоянство оказывает положительное воздействие.

Сдали прошлогодние финалисты Востока — «Авангард» и «Ак Барс». Обладатели Кубка Гагарина после своего триумфа потеряли слишком много качественных игроков, и восполнить потерю Ильи Ковальчука, Егора Чинахова, Кирилла Семенова и Клима Костина не удается. Не задалась селекция и в Казани, где до сих пор остаются две легионерские вакансии.

Слухи

Вадим Шипачев — главная звезда лиги и, с большим отрывом, ее лучший бомбардир. Но на прошлой неделе «Спорт-Экспресс» взорвал медиапространство инсайдом: Шипачев вместе с Вячеславом Войновым и еще несколькими лидерами могут покинуть московское «Динамо»! По информации из разных источников, инициатором расставания с Вадимом и другими дорогостоящими игроками мог стать вернувшийся в клуб функционер Андрей Сафронов. Именно он комплектовал «Динамо», завоевывавшее Кубок Гагарина в сезонах 2011/12 и 2012/13. Московский клуб при прежнем начальстве оброс долгами, и новое решило экономить. В итоге руководители поспешили опровергнуть эту информацию, но история еще далека от завершения.

А подписания «Динамо» в этом сезоне вызывают вопросы. От шведского форварда Антона Ведина отказались в «Сибири», вратаря Ивана Кульбакова сорвали с просмотрового контракта в «Витязе». Антон Белов вообще был без клуба начиная с мая этого года, а еще Белова ненавидят болельщики «Динамо» за его «антидинамовское» поведение в составе «Авангарда» и СКА.

— Не знаю, как будет развиваться ситуация с Шипачевым и Войновым, — сказал в беседе с «Известиями» бывший генеральный менеджер «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд. — Но меня удивляют приобретения «Динамо». Например, берут Ведина, который не подошел «Сибири». Не знаю, что там на самом деле. Однако если у них всё в порядке с деньгами, то такое ощущение, что какое-то вредительство происходит.

Вернувшиеся

Не только СКА вернул игроков из-за океана. По ходу сезона это удалось и «Трактору». Воспитанник клуба Виталий Кравцов в марте этого года уехал в «Нью-Йорк Рейнджерс» и неплохо провел остаток сезона, но в начале нынешнего его отправили в фарм-клуб. Ехать в «Хартфорд» 21-летний форвард не захотел и попросил клуб об обмене. Приемлемый вариант для Кравцова не нашли, зато до конца сезона его отослали в родной Челябинск.

Первый же матч Виталию удался: в выездной игре с «Барысом» он забросил две шайбы, в том числе красивейшую победную — в овертайме. «Трактор» это должно воодушевить. Вот только сам Кравцов уже дал понять, что его главная цель — стабильно играть в НХЛ.

Эпидемия

Перед самым перерывом на Евротур в нескольких командах произошла вспышка некоего вируса. Ковидом это не назвали ни в минском «Динамо», ни в «Салавате Юлаеве». Но в итоге белорусы провели выездную серию в усеченном составе: в заявку попало всего четыре защитника. А уфимцы вообще были вынуждены пропустить матч с «Трактором». Позднее КХЛ присудила «Салавату» за это техническое поражение.

— Всё должно быть заранее утверждено и регламентировано, — сказал «Известиям» заслуженный тренер России Юрий Новиков. — Потому что такая ситуация уже второй год. Так что мне немного непонятно, почему ничего, по сути, не делается с этой проблемой. Это не очень хорошо. У каждого клуба сейчас есть хорошая вертикаль, поэтому здесь не должно быть никаких «нравится — не нравится». Минск играл, а эти не играют. Всё: не сыграл — значит, получи «баранку». В то же время мы должны отметить мужество спортсменов и тренеров, которые в таких ситуациях работают. Вообще, то, что в таких обстоятельствах мы проводим чемпионаты и готовимся к Олимпиаде, — это огромная работа, и ее обязательно надо учитывать.