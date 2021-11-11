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19:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» не хочет отпускать тренера в КХЛ

Руководство «Сарыарки» выступает против того, чтобы главный тренер команды Леонид Тамбиев разрывал действующий контракт и уезжал в КХЛ. Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккейная правда».

КХЛ: таблица и календарь
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«По информации из Караганды, руководство “Сарыарки” категорически против отъезда в Россию наставника Леонида Тамбиева, у которого действующий контракт с чемпионами Казахстана.

Сам специалист спит и видит себя в КХЛ, в «Адмирале», но Аргын Зурулаевич Нигматуллин, патрон карагандинцев, категорически против отъезда специалиста прямо сейчас.

Впереди у «Сарыарки» решающий этап Континентального Кубка и вторая половина сезона в казахской лиге", — пишет источник.

Отметим, что «Адмирал» является конкурентом «Барыса» в Восточной конференции КХЛ. Команды соседствуют в турнирной таблице, клуб из Владивостока с 17 очками располагается на 11-м месте, тогда как астанчане с отрывом в семь баллов идут на десятой строчке.

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