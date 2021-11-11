«Сарыарка» не хочет отпускать тренера в КХЛ

«По информации из Караганды, руководство “Сарыарки” категорически против отъезда в Россию наставника Леонида Тамбиева, у которого действующий контракт с чемпионами Казахстана.
Сам специалист спит и видит себя в КХЛ, в «Адмирале», но Аргын Зурулаевич Нигматуллин, патрон карагандинцев, категорически против отъезда специалиста прямо сейчас.
Впереди у «Сарыарки» решающий этап Континентального Кубка и вторая половина сезона в казахской лиге", — пишет источник.
Отметим, что «Адмирал» является конкурентом «Барыса» в Восточной конференции КХЛ. Команды соседствуют в турнирной таблице, клуб из Владивостока с 17 очками располагается на 11-м месте, тогда как астанчане с отрывом в семь баллов идут на десятой строчке.