«Сарыарка» не хочет отпускать тренера в КХЛ

«По информации из Караганды, руководство “Сарыарки” категорически против отъезда в Россию наставника Леонида Тамбиева, у которого действующий контракт с чемпионами Казахстана.

Сам специалист спит и видит себя в КХЛ, в «Адмирале», но Аргын Зурулаевич Нигматуллин, патрон карагандинцев, категорически против отъезда специалиста прямо сейчас.

Впереди у «Сарыарки» решающий этап Континентального Кубка и вторая половина сезона в казахской лиге", — пишет источник.