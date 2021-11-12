«Йокерит» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам сезона-2020/21, «Авангард» — 2-й, ЦСКА — 3-й
«Йокерит» возглавил рейтинг команд КХЛ по итогам сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте лиги. Второе место занял «Авангард», третьим стал ЦСКА.
«Йокерит» возглавил рейтинг команд КХЛ по итогам сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте лиги. Второе место занял «Авангард», третьим стал ЦСКА.
Отмечается, что оценка деятельности клубов направлена на приведение команд лиги к единому уровню по различным аспектам их деятельности.
Рейтинг формируется на основе девяти параметров: спортивные достижения (20%), стоимость спортивного результата (20%), государственное финансирование (10%), несвоевременная оплата труда хоккеистов (5%), посещаемость и заполняемость арен (10%), исполнение норм технического регламента (10%), ТВ-индекс (10%), доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10%), работа со СМИ (5%).
В расчет берутся показатели трех последних сезонов. Прошлые сезоны учитываются с понижающим коэффициентом: сезон 2018/19 — 50%, 2019/20 — 75%, 2020/21 — 100%.