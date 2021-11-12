Клуб КХЛ решил судьбу форварда сборной Казахстана

«В настоящее время в семье нападающего Антона Сагадеева сложились обстоятельства, которые не позволяют ему продолжить выступления за нашу команду. В этой ситуации ХК “Локомотив” откликнулся на просьбу игрока, и сегодня его контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон», — говорится в сообщении клуба.