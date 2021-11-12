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19:16 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КХЛ решил судьбу форварда сборной Казахстана

Хоккейный клуб «Локомотив» расстался с нападающим сборной Казахстана Антоном Сагадеевым. Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Локомотив
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«В настоящее время в семье нападающего Антона Сагадеева сложились обстоятельства, которые не позволяют ему продолжить выступления за нашу команду. В этой ситуации ХК “Локомотив” откликнулся на просьбу игрока, и сегодня его контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон», — говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне КХЛ 28-летний игрок провел за железнодорожников восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, то Сагадеев продолжит карьеру в «Барысе», состав которого пополнили Линден Вей и Томаш Юрчо.

Столичный клуб идет на десятом месте в таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 27 матчах. Следующую игру проведет на выезде с «Сочи» 16 ноября.

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