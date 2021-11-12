Это просто катастрофа. Почему «Барыс» выпал из топ-8 конференции в КХЛ

«Барыс» забил 65 голов в 27 матчах, а это 16-й результат в турнире (2,41 шайбы за игру). Лидером в номинации является магнитогорский «Металлург» с 97 шайбами (3,59), а в топ-5 входят еще два клуба из Восточной конференции — «Автомобилист» (94 гола или 3,36 шайбы за матч) и «Трактор» (91 гол или 3,25 шайбы за матч).

По результативности казахстанский клуб идет на уровне некоторых команд топ-4 конференций, таких как казанского «Ак Барса» (65 голов или 2,32 шайбы за матч) и московского ЦСКА (62 гола или 2,3 шайбы за матч), но «соседи» лучше играют в обороне своих ворот. «Барыс» пропустил 83 гола (3,07 шайбы за матч), а это 20-е место по пропущенным голам в регулярном чемпионате. Лидирует в номинации ЦСКА с 55 голами (2,04 шайбы за матч), а «Ак Барс» с 65 голами (2,32 шайбы за матч) делит с седьмого по девятое места с «Локомотивом» (2,41 шайбы за матч) и «Авангардом» (2,5 шайбы за матч).

Если столичная команда хочет претендовать на выход в топ-8 конференции, то прибавлять нужно не только в реализации, но и в обороне. «Сибирь» с «Нефтехимиком», занимающие седьмое-восьмое места, имеют не такую большую разницу по голам, как «Барыс». У казахстанцев она «-18», а конкурентов — меньше десяти.

Игровой командный прогресс приведет к улучшению результатов «Барыса». Отрыв от соперников небольшой (около трех очков), поэтому нагнать конкурентов еще возможно. Если этого не произойдет, то новые упущенные очки оставят казахстанцев без участия в Кубке Гагарина. Самое время исправлять ситуацию.