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21:16 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана посетила тренировку «Барыса»

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина побывала на тренировке хоккейного клуба «Барыс», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Как информирует пресс-служба столичной команды, Рыбакина совместно с вратарями Никитой Бояркиным и Андреем Шутовым провела небольшой челлендж — пробовала забить гол с подачи теннисным мячом. А нападающие Дмитрий Гурков и Егор Петухов презентовали Елене именной свитер «Барыса» с номером 99.

Напомним, что ранее Рыбакина установила новый рекорд в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), впервые в карьере попав в топ-15.

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