Первая ракетка Казахстана посетила тренировку «Барыса»

Как информирует пресс-служба столичной команды, Рыбакина совместно с вратарями Никитой Бояркиным и Андреем Шутовым провела небольшой челлендж — пробовала забить гол с подачи теннисным мячом. А нападающие Дмитрий Гурков и Егор Петухов презентовали Елене именной свитер «Барыса» с номером 99.