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20:36 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» разгромил «Куньлунь Ред Стар» в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча закончилась со счетом 5:0.

Авангард
КуньлуньКХЛ: таблица и календарь
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Источник: КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 13 ноября. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 5:0 победил китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе.

Заброшенными шайбами отметились Ярослав Косов (33-я минута), Арсений Грицюк (36, 41), Павел Дедунов (44) и Дмитрий Соколов (58).

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«Авангард» нанес 61 бросок в створ ворот «Куньлунь Ред Стар», китайская команда — десять. Вратарь «Авангарда» Шимон Грубец в четвертый раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы в матче.

В конце сентября президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал AFP, что федерация сомневается в целесообразности выступления мужской сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года в связи со слабым уровнем команды. Позднее IIHF вместе с Китайской хоккейной ассоциацией сообщили, что планируют оценить уровень подготовки национальной команды к Олимпиаде по результатам двух матчей «Куньлунь Ред Стар» — с «Авангардом» и хабаровским «Амуром». Решение о допуске сборной Китая до Игр может быть принято в ноябре.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард», набрав 31 очко в 27 играх, занимает пятое место, «Куньлунь Ред Стар» с 16 очками после 27 игр располагается 12-й строчке. В следующем матче «Авангард» 15 ноября примет подмосковный «Витязь», а «Куньлунь Ред Стар» в тот же день дома сыграет с хабаровским «Амуром».

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