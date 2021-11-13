«Авангард» разгромил «Куньлунь Ред Стар» в матче Континентальной хоккейной лиги

БАЛАШИХА /Московская область/, 13 ноября. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 5:0 победил китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе.

Заброшенными шайбами отметились Ярослав Косов (33-я минута), Арсений Грицюк (36, 41), Павел Дедунов (44) и Дмитрий Соколов (58).

«Авангард» нанес 61 бросок в створ ворот «Куньлунь Ред Стар», китайская команда — десять. Вратарь «Авангарда» Шимон Грубец в четвертый раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы в матче.

В конце сентября президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал AFP, что федерация сомневается в целесообразности выступления мужской сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года в связи со слабым уровнем команды. Позднее IIHF вместе с Китайской хоккейной ассоциацией сообщили, что планируют оценить уровень подготовки национальной команды к Олимпиаде по результатам двух матчей «Куньлунь Ред Стар» — с «Авангардом» и хабаровским «Амуром». Решение о допуске сборной Китая до Игр может быть принято в ноябре.