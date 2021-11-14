«Барыс» объявил о возвращении форварда сборной Казахстана
«Барыс» официально объявил о заключении контракта с нападающим сборной Казахстана Антоном Сагадеевым, передает пресс-служба столичного клуба.
Барыс
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«Барыс» официально объявил о заключении контракта с нападающим сборной Казахстана Антоном Сагадеевым, передает пресс-служба столичного клуба.
Двухстороннее соглашение будет действовать до конца текущего сезона (до 30 апреля 2022 года).
Большую часть своей карьеры Сагадеев провел в «Барысе», где он сыграл почти 250 матчей. Текущий сезон нападающий начинал в «Локомотиве». В составе команды из Ярославля он выходил на лед в восьми встречах и отметился одной результативной передачей.