Чемпион мира и призер Олимпиады Комаров сообщил о переходе в СКА

"Самое непростое решение, которое я когда-либо принимал в своей карьере. Покинуть моих товарищей по команде и тренеров, которые были для меня как семья в течение последних трех лет — это ранит меня больше, чем кто-либо мог подумать. Давайте отбросим все слухи. Я сам принял это решение. Никто другой не делал этого за меня.

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Я хотел бы поблагодарить «Айлендерс» за поддержку. Я очень рад, что встретил ребят. Не просто некоторых из них. Я правда имею в виду целую команды. У вас невероятные человеческие качества. Огромное спасибо фанатам, которые поддерживали и болели за меня. Это многое значит. Надеюсь, вы, парни, выиграете Кубок Стэнли.



Теперь я подписал контракт с клубом СКА из КХЛ и с нетерпением жду, когда смогу присоединиться к команде", — написал Комаров в инстаграме.