Чемпион мира и призер Олимпиады Комаров сообщил о переходе в СКА
Чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной Финляндии, нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Лео Комаров сообщил о подписании контракта со СКА.
Чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной Финляндии, нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Лео Комаров сообщил о подписании контракта со СКА.
"Самое непростое решение, которое я когда-либо принимал в своей карьере. Покинуть моих товарищей по команде и тренеров, которые были для меня как семья в течение последних трех лет — это ранит меня больше, чем кто-либо мог подумать. Давайте отбросим все слухи. Я сам принял это решение. Никто другой не делал этого за меня.
Я хотел бы поблагодарить «Айлендерс» за поддержку. Я очень рад, что встретил ребят. Не просто некоторых из них. Я правда имею в виду целую команды. У вас невероятные человеческие качества. Огромное спасибо фанатам, которые поддерживали и болели за меня. Это многое значит. Надеюсь, вы, парни, выиграете Кубок Стэнли.
Теперь я подписал контракт с клубом СКА из КХЛ и с нетерпением жду, когда смогу присоединиться к команде", — написал Комаров в инстаграме.
Кроме «Айлендерс», Комаров выступал в НХЛ за «Торонто». Всего он провел в сильнейшей североамериканской лиге 491 матч и набрал 170 (63+107) очков. В КХЛ финн защищал цвета московского «Динамо», в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина.