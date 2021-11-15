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14:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Стала известна зарплата Лео Комарова в СКА

Стала известна зарплата финского нападающего Лео Комарова, перешедшего из «Нью-Йорк Айлендерс» в санкт-петербургский СКА.

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Источник: AFP 2021

Как сообщает «Спорт-Экспресс», за оставшуюся часть текущего сезона Континентальной хоккейной лиги Комаров получит 32 миллиона рублей. По такому же принципу будет рассчитан контракт форварда на следующий сезон.

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Всего на счету Комарова 491 матч в НХЛ, в которых ему удалось набрать 170 (63+107) очков при показателе полезности «+20» и 207 минутах штрафного времени. С 2009 по 2014 год он выступал в КХЛ за московское «Динамо», в составе которого провёл 247 встреч и совершил 128 (56+72) результативных действий.

Напомним, вчера, 14 ноября, Лео Комаров в социальных сетях объявил о возвращении в КХЛ, заявив, что присоединяется к санкт-петербургскому СКА.

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