Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Локомотиву» в матче чемпионата КХЛ

Матч начался с острой атаки минчан, которую завершал Сергей Сапего. Однако ему не удалось поразить ворота соперников. Эдвард Паскуале парировал выпад защитника «зубров». Затем возможность отличиться упустил еще один динамовец Тайлер Граовац, оказавшийся один на один с голкипером «Локомотива».

«Железнодорожники» ответили результативной атакой Даниила Мисюля на четвертой минуте матча. Затем динамовцы получили возможность играть в большинстве три минуты подряд и мастерски воспользовались данной возможностью, чтобы не только сравнять счет, но и выйти вперед. У минчан отличились Дмитрий Коробов и Мальте Стремвалль.

Ближе к сигналу на перерыв минчане несколько сбавили обороты, позволив гостям перехватить инициативу и забросить вторую шайбу в ворота Патрика Рыбара. Гол на счету Максима Шалунова.

После перерыва динамовцы пропустили еще трижды. Взятия ворот Патрика Рыбара на счету Артура Каюмова и Михаила Беляева. Затем ставший автором голевого дубля Максим Шалунов огорчил Алексея Колосова, который заменил неудачно игравшего в воротах словака.

Впрочем, минчане смогли собраться, и незадолго до сигнала на второй перерыв Мальте Стремвалль сократил отставание от ярославской команды — 3:5.

В начале третьего периода «Динамо» играло в большинстве. Однако гости отбились от попыток минчан изменить ситуацию на льду. Они четко действовали по счету, не ошибаясь в обороне. Более того, «железнодорожники» смогли огорчить Алексея Колосова. На 55-й минуте отличился Денис Алексеев. Он наказал «зубров» за подножку Тэйлора Бека, оставившего динамовцев вчетвером против полной пятерки «железнодорожников». Шайба по пути следования задела клюшку защитника минчан Дмитрия Дерябина и прошла в ворота.

Незадолго до финальной сирены тренеры «Динамо» сняли с игры вратаря, но счет изменился в сторону, выгодную ярославской дружине.