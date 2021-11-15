ЦСКА прервал девятиматчевую победную серию «Северстали» в КХЛ

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (22-я минута) и Павел Карнаухов (37). В составе «Северстали» отличились Илья Хохлов (17) и Андрей Алексеев (39). Автором победного буллита стал Константин Окулов.

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ЦСКА прервал победную серию череповецкого клуба. До этого матча «Северсталь» одержала девять побед подряд, что является клубным рекордом. Для армейцев эта победа стала четвертой кряду.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, в 28 играх подопечные Сергея Федорова набрали 37 очков. «Северсталь» — пятая, в 27 матчах череповецкая команда набрала 35 очков. В следующем матче армейцы дома сыграют с московским «Динамо» 17 ноября, «Северсталь» в этот же день в гостях встретится с «Динамо» из Минска.