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15 ноября, источник: ТАСС

ЦСКА прервал девятиматчевую победную серию «Северстали» в КХЛ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА в серии буллитов обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве в присутствии 1 427 зрителей.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (22-я минута) и Павел Карнаухов (37). В составе «Северстали» отличились Илья Хохлов (17) и Андрей Алексеев (39). Автором победного буллита стал Константин Окулов.

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ЦСКА прервал победную серию череповецкого клуба. До этого матча «Северсталь» одержала девять побед подряд, что является клубным рекордом. Для армейцев эта победа стала четвертой кряду.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, в 28 играх подопечные Сергея Федорова набрали 37 очков. «Северсталь» — пятая, в 27 матчах череповецкая команда набрала 35 очков. В следующем матче армейцы дома сыграют с московским «Динамо» 17 ноября, «Северсталь» в этот же день в гостях встретится с «Динамо» из Минска.

В других матчах игрового дня ярославский «Локомотив» в гостях победил минское «Динамо» (7:3), омский «Авангард» на своем льду оказался сильнее подольского «Витязя» (3:0).

ЦСКА
3:2Б
0:1, 2:1, 0:0, 0:0
Северсталь
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