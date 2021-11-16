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16 ноября, источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл команде Назарова и потерпел третье подряд поражение в КХЛ

Казахстанский «Барыс» потерпел поражение от «Сочи» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Встреча прошла на в Сочи и завершилась со счетом 5:2 в пользу команды Андрея Назарова.

Первыми счет в матче открыли хозяева. Правда, не обошлось без помощи соперника. На 16-й минуте игры шайба отскочила от Даррена Дица и влетела в ворота «Барыса». Гол же записали на имя Артема Николаева. Спустя две минуты Кирилл Мельниченко удвоил преимущество «Сочи».

После перерыва Александр Гордин (23-я) довел до счет до 3:0. После этого «Барыс» в течение четырех минут две шайбы отыграл — отличились Кертис Волк (32-я) и Роман Старченко (36-я).

В начале заключительного периода Джей Си Лайпон (46-я) восстановил преимущество «Сочи» в две шайбы. После этого «Барыс» поразил ворота соперника, однако шайба Никиты Михайлиса после просмотра засчитана не была.

Точку в матче на 54-й минуте поставил Иван Мищенко, забросив в большинстве.

Для «Барыса» это поражение стало третьим кряду, команда Юрия Михайлиса с 24 очками занимает десятое место в таблице Восточной конференции. «Сочи» (24) идет 11-м на «Западе».

Сочи
5:2
2:0, 1:2, 2:0
Барыс
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