«Барыс» проиграл команде Назарова и потерпел третье подряд поражение в КХЛ

Встреча прошла на в Сочи и завершилась со счетом 5:2 в пользу команды Андрея Назарова.

Первыми счет в матче открыли хозяева. Правда, не обошлось без помощи соперника. На 16-й минуте игры шайба отскочила от Даррена Дица и влетела в ворота «Барыса». Гол же записали на имя Артема Николаева. Спустя две минуты Кирилл Мельниченко удвоил преимущество «Сочи».

После перерыва Александр Гордин (23-я) довел до счет до 3:0. После этого «Барыс» в течение четырех минут две шайбы отыграл — отличились Кертис Волк (32-я) и Роман Старченко (36-я).

В начале заключительного периода Джей Си Лайпон (46-я) восстановил преимущество «Сочи» в две шайбы. После этого «Барыс» поразил ворота соперника, однако шайба Никиты Михайлиса после просмотра засчитана не была.

Точку в матче на 54-й минуте поставил Иван Мищенко, забросив в большинстве.