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16 ноября, источник: ТАСС

«Ак Барс» обыграл «Спартак», Квартальнов одержал 500-ю победу в КХЛ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 1:0 обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт».

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Источник: РИА "Новости"

Шайбу на 15-й минуте забросил Никита Дыняк.

Главным тренером «Ак Барса» является Дмитрий Квартальнов. В составе «Спартака» участие в матче принял его племянник, нападающий Данила Квартальнов. Сын Дмитрия Квартальнова Александр попал в заявку «Ак Барса» на игру, но на льду не появлялся.

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КХЛ 2021-2022
Неделя 12, 16.11.2021, 19:00

Торпедо0Салават Юлаев2

Квартальнов одержал 500-ю победу в качестве тренера в КХЛ. Он стал первым тренером в истории лиги, который добился такого результата. Специалист возглавляет «Ак Барс» с 2019 года, ранее Квартальнов тренировал череповецкую «Северсталь», новосибирскую «Сибирь», московский ЦСКА и ярославский «Локомотив».

В других матчах игрового дня уфимский «Салават Юлаев» в гостях обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 2:0. «Сочи» на своей площадке был сильнее «Барыса» из Нур-Султана (5:2).

«Ак Барс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, в 29 играх казанцы набрали 38 очков. «Спартак» идет восьмым на Западе, подопечные Бориса Миронова набрали 30 очков в 29 матчах. В следующем матче «Ак Барс» в Риге сыграет с местным «Динамо» 18 ноября, «Спартак» в этот же день дома встретится с «Барысом».

Спартак
0:1
0:1, 0:0, 0:0
Ак Барс
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