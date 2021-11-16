«Ак Барс» обыграл «Спартак», Квартальнов одержал 500-ю победу в КХЛ

Шайбу на 15-й минуте забросил Никита Дыняк.

Главным тренером «Ак Барса» является Дмитрий Квартальнов. В составе «Спартака» участие в матче принял его племянник, нападающий Данила Квартальнов. Сын Дмитрия Квартальнова Александр попал в заявку «Ак Барса» на игру, но на льду не появлялся.

Хоккей КХЛ 2021-2022 Неделя 12, 16.11.2021, 19:00 Торпедо 0 Салават Юлаев 2

Квартальнов одержал 500-ю победу в качестве тренера в КХЛ. Он стал первым тренером в истории лиги, который добился такого результата. Специалист возглавляет «Ак Барс» с 2019 года, ранее Квартальнов тренировал череповецкую «Северсталь», новосибирскую «Сибирь», московский ЦСКА и ярославский «Локомотив».

В других матчах игрового дня уфимский «Салават Юлаев» в гостях обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 2:0. «Сочи» на своей площадке был сильнее «Барыса» из Нур-Султана (5:2).