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17 ноября, источник: Чемпионат.com

СКА уступил дома «Локомотиву», потерпев 4-е поражение подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл СКА.

СКА
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Никитина.

Форвард ярославской команды Александр Полунин оформил первый хет-трик в карьере.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома встретится с «Сибирью», а «Локомотив» — с «Сочи». Обе встречи пройдут 19 ноября.

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1:3
0:1, 0:1, 1:1
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