«Динамо» по буллитам проиграло «Северстали» в домашнем матче КХЛ

Первый период прошел довольно вяло и закончился без изменений на табло. Но уже на 27-й минуте форвард гостей Иван Емец открыл счет. Ответ не заставил себя долго ждать, и Кирилл Воронин восстановил равновесие (32-я).

Незадолго до перерыва развернулась настоящая битва: сначала Николай Тимашов вывел «Северсталь» вперед (34), но нападающий «зубров» Никита Пышкайло (38) сравнял цифры на табло. А опытный легионер Лукас Бенгтссон (40) вывел «Динамо» вперед — 3:2.

Ликование длилось недолго форвард «Северстали» Даниил Вовченко (46) сделал цифры на табло одинаковыми — 3:3. Выявить победителя в основное время не удалось. В серии буллитов точнее оказались гости — 4:3.

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