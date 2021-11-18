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00:09 (мск), источник: Sputnik.by

«Динамо» по буллитам проиграло «Северстали» в домашнем матче КХЛ

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Минский хоккейный клуб «Динамо» на домашней площадке проиграл в очередном матче Континентальной хоккейной лиги череповецкой «Северстали», сообщает Sputnik.

Динамо Мн
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Источник: РИА "Новости"

Первый период прошел довольно вяло и закончился без изменений на табло. Но уже на 27-й минуте форвард гостей Иван Емец открыл счет. Ответ не заставил себя долго ждать, и Кирилл Воронин восстановил равновесие (32-я).

Незадолго до перерыва развернулась настоящая битва: сначала Николай Тимашов вывел «Северсталь» вперед (34), но нападающий «зубров» Никита Пышкайло (38) сравнял цифры на табло. А опытный легионер Лукас Бенгтссон (40) вывел «Динамо» вперед — 3:2.

Ликование длилось недолго форвард «Северстали» Даниил Вовченко (46) сделал цифры на табло одинаковыми — 3:3. Выявить победителя в основное время не удалось. В серии буллитов точнее оказались гости — 4:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующую встречу «Динамо» в пятницу проведет на «Минск-Арене» против московского ЦСКА.

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