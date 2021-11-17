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17 ноября, источник: РБК

Московское «Динамо» прервало четырехматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ

ЦСКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:3 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

В составе ЦСКА отличились Семен Панкратов (18-я минута) и Константин Окулов (58). У «бело-голубых» шайбы на счету Вадима Шипачева (36) и Дмитрия Рашевского (55). Победный буллит на счету Эрика О'Делла.

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34-летний Шипачев отметился 250-й шайбой в КХЛ. В истории лиги эту отметку ранее покорили только Сергей Мозякин (419), Найджел Доус (293) и Данис Зарипов (289).

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ЦСКА, у которого прервалась серия из четырех побед подряд, расположился на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 38 очков в 29 встречах. У «Динамо» столько же очков и третье место.

В следующем матче «Динамо» примет на своем льду уфимский «Салават Юлаев» 20 ноября, а армейцы 19 ноября сыграют в гостях с минским «Динамо».

Ранее в среду лидер регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Амур» (5:2) и прервал серию из трех поражений подряд, а ярославский «Локомотив» победил СКА (3:1), нанеся петербуржцам четвертое подряд поражение.

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