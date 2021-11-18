Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Калгари
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Даллас
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Коламбус
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Виннипег
Хоккей. КХЛ
18.11
Витязь
Салават Юлаев
24
Хоккей. КХЛ
18.11
Спартак
Барыс
52
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Каролина
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Детройт
Хоккей. КХЛ
18.11
Динамо Р
Ак Барс
13
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
18 ноября, источник: Vesti.kz

«Барыс» упустил победу со счета 2:0 и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Казахстанский «Барыс» провел очередной матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
СпартакКХЛ: таблица и календарь
Наверх

На этот раз астанчане встречались со «Спартаком» в Москве, где уступили со счетом 2:5.

Хотя все для них начиналось очень неплохо. По крайней мере, после первого периода вели 2:0 после точных бросков Никиты Михайлиса (7-я минута) и Егора Петухова (11-я).

Но во второй 20-минутке подопечные Юрия Михайлиса, как это часто бывает в текущем сезоне, достаточно легко разбазарили свое преимущество, которое напротив должны были закреплять. У хозяев отличились Александр Хохлачев (33-я) и Йори Лехтеря (39-я), причем последний огорчил Йони Ортио перед самым перерывом.

А в третьем периоде «Барыс» вовсе провалился, позволив сначала Йори Лехтеря (49-я) оформить дубль, а после добиться успеха Дмитрию Кугрышеву (51-я) и Александру Никишину (52-я).

Таким образом, казахстанская команда потерпела четвертое поражение подряд и с 24 очками осела на десятом месте в таблице Восточной конференции, тогда как московская набрала 32 балла и сохранила за собой восьмую строчку на «Западе».

Следующую игру астанчане также проведут на выезде против «Северстали» 20 ноября.

Спартак
5:2
0:2, 2:0, 3:0
Барыс
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь