«Спартак» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Спартак» прервал серию из трех поражений, «Барыс» потерпел четвертое поражение кряду. Команды уже встречались в текущем сезоне 11 сентября. Тогда красно-белые одержали победу со счетом 4:1.

Ранее в четверг казанский «Ак Барс» в гостях переиграл рижское «Динамо» со счетом 3:1. Уфимский «Салават Юлаев» победил в Подольске местный «Витязь» (4:2).

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Бориса Миронова в 30 играх набрали 32 очка. «Барыс» с 24 очками в 29 матчах идет 10-м в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Спартак» в Хельсинки сыграет с местным «Йокеритом» 20 ноября. «Барыс» в этот же день проведет гостевой матч против череповецкой «Северстали».