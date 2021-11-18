Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Калгари
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Даллас
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Коламбус
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Виннипег
Хоккей. КХЛ
18.11
Витязь
Салават Юлаев
24
Хоккей. КХЛ
18.11
Спартак
Барыс
52
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Каролина
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Детройт
Хоккей. КХЛ
18.11
Динамо Р
Ак Барс
13
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
18 ноября, источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 5:2 дома обыграл «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на арене «Мегаспорт».

Спартак
БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Александр Хохлачев (34-я минута), Йори Лехтеря (40, 50), Дмитрий Кугрышев (52), Александр Никишин (53). У «Барыса» отличились Никита Михайлис (8) и Егор Петухов (12).

Хоккей

КХЛ 2021-2022
Неделя 12, 18.11.2021, 18:00

Динамо Р1Ак Барс3

«Спартак» прервал серию из трех поражений, «Барыс» потерпел четвертое поражение кряду. Команды уже встречались в текущем сезоне 11 сентября. Тогда красно-белые одержали победу со счетом 4:1.

Ранее в четверг казанский «Ак Барс» в гостях переиграл рижское «Динамо» со счетом 3:1. Уфимский «Салават Юлаев» победил в Подольске местный «Витязь» (4:2).

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Бориса Миронова в 30 играх набрали 32 очка. «Барыс» с 24 очками в 29 матчах идет 10-м в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Спартак» в Хельсинки сыграет с местным «Йокеритом» 20 ноября. «Барыс» в этот же день проведет гостевой матч против череповецкой «Северстали».

Спартак
5:2
0:2, 2:0, 3:0
Барыс
 Анна Щербакова: "Все мысли, которые у меня были, были связаны только с моей ошибкой"
Флаг не вернули. Отстранение россиян продлится больше шести лет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь