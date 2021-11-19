Михайлис может быть уволен с поста главного тренера «Барыса»
Как стало известно «СЭ», Юрий Михайлис может быть уволен с поста главного тренера «Барыса» в случае поражения от «Северстали».
БарысКХЛ: таблица и календарь
Как стало известно «СЭ», Юрий Михайлис может быть уволен с поста главного тренера «Барыса» в случае поражения от «Северстали».
Игра регулярного чемпионата КХЛ в Череповце состоится 20 ноября.
«Барыс» занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 24 очка в 29 матчах. Команда из Казахстана проиграла четыре последних матча подряд.