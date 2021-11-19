Михайлис может быть уволен с поста главного тренера «Барыса»

Михайлис может быть уволен с поста главного тренера «Барыса»

Как стало известно «СЭ», Юрий Михайлис может быть уволен с поста главного тренера «Барыса» в случае поражения от «Северстали».