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11:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Михайлис может быть уволен с поста главного тренера «Барыса»

Как стало известно «СЭ», Юрий Михайлис может быть уволен с поста главного тренера «Барыса» в случае поражения от «Северстали».

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Источник: РИА "Новости"
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