«Авангард» обыграл «Металлург» и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Олимпийский чемпион Прохоркин в прошлом сезоне выступал за «Металлург». В начале нынешнего чемпионата он был обменян в «Авангард» на нападающего Дениса Зернова.

«Авангард» одержал четвертую победу подряд. Команда из Омска набрала 37 очков в 30 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» после 30 игр имеет в активе 49 очков и возглавляет таблицу. В следующем матче команда из Магнитогорска 21 ноября на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Авангард» днем позже в Хабаровске встретится с местным «Амуром».