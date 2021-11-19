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22:13 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» обыграл «Металлург» и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 19 ноября. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 4:2 обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе.

Авангард
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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Прохоркин (18-я минута), Корбэн Найт (39), Оливер Каски (50) и Павел Дедунов (60). У проигравших отличились Никита Коростелев (7) и Андрей Чибисов (37).

Олимпийский чемпион Прохоркин в прошлом сезоне выступал за «Металлург». В начале нынешнего чемпионата он был обменян в «Авангард» на нападающего Дениса Зернова.

«Авангард» одержал четвертую победу подряд. Команда из Омска набрала 37 очков в 30 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» после 30 игр имеет в активе 49 очков и возглавляет таблицу. В следующем матче команда из Магнитогорска 21 ноября на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Авангард» днем позже в Хабаровске встретится с местным «Амуром».

Авангард
4:2
1:1, 1:1, 2:0
Металлург
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