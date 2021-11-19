Хоккеисты минского «Динамо» уступили ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Московские армейцы традиционно неудобный соперник для «зубров». Последний раз в домашних стенах минчане побеждали их в 2014 году.

По первым минутам стало понятно, что слом данной традиции потребует от «Динамо» больших усилий. Тэйлор Бек хоть и выиграл стартовое вбрасывание, но развить успех «зубры» не смогли. Игроки ЦСКА достаточно быстро вернули себе предмет игры, и Юаким Нордстрем проверил на прочность Алексея Колосова. Вратарь минского клуба был на месте. Москвичи продолжили нагнетать давление на ворота конкурентов, и на восьмой минуте Сергей Андронов открыл счет.

Пресекая атаки динамовцев, тренерский штаб ЦСКА сделал ставку на высокий прессинг и такой ход себя оправдал. Минчане находили путь к воротам Райана Рейдеборна с большим трудом. Гости белорусской столицы, напротив, чувствовали себя вполне комфортно.

На 15-й минуте Павел Карнаухов упустил возможность удвоить счет, а вот Максим Соркин через минуту не промахнулся.

Сначала Алексей Колосов отвел угрозу от своих ворот после броска Семена Панкратова, но первым на добивании был его одноклубник, отправивший шайбу в покинутые белорусским голкипером ворота.

Благо ближе к концу первого периода минчанам удался хороший отрезок, который на 20-й минуте завершился голом Ильи Шинкевича после мощного броска от синей линии. Классный пас автору гола выдал Тэйлор Бек.

После сигнала на второй период показалось, что игра будет носить прежний характер. Тем более что минчане, даже оказавшись в большинстве, острых моментов у ворот ЦСКА не создали. Но постепенно минчане преобразились и начали действовать более смело, то и дело опасно атакуя. Отличные моменты были у Тэйлора Бека, Адама Альмквиста, Артема Демкова и Ильи Усова.

Но в итоге взятие ворот праздновали армейцы. Игрок минчан Тайлер Граовац покинул площадку на две минуты за задержку соперника клюшкой. Этим мастерски воспользовались москвичи, забросив на 39-й минуте. Автором шайбы стал Михаил Григоренко, которому помогли Никита Нестеров и Константин Окулов.

С начала заключительной трети матча прошло всего 28 секунд, и минчане вновь пропустили. После броска от синей линии Никиты Нестерова клюшку подставил Александр Попов.

«Бело-синие» ответили на 49-й минуте. В большинстве результативно сыграл Павел Варфоломеев, оставленный защитниками на пятаке у ворот ЦСКА. Ассистентами выступили Маттиас Теденбю и Тайлер Граовац, отвоевавшие шайбу у оппонентов.

Не ожидавшие такого развития событий игроки ЦСКА начали грубить. На 51-й минуте площадку покинул на две минуты Богдан Киселевич за атаку Лукаса Бенгтссона в область головы и шеи.

Наказание последовало незамедлительно. Мальте Стремвалль с помощью Адама Альмквиста сократил отставание «зубров» от ЦСКА до минимума.

Впрочем, армейцы Москвы так же мастерски распорядились большинством после удаления Тайлера Граоваца. У Михаила Григоренко ушло на это около семи секунд.