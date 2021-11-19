СКА уступил «Сибири» и потерпел пятое поражение подряд в КХЛ

Встреча, прошедшая в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу «Сибири». У победителей шайбы забросили Илья Морозов (53-я минута) и Ник Шор (58). В составе хозяев отличился Андрей Кузьменко (8).

СКА в следующем матче 21 ноября в гостях сыграет с московским ЦСКА, в этот же день «Сибирь» на выезде встретится с минским «Динамо».