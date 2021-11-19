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22:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА уступил «Сибири» и потерпел пятое поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Петербургский СКА проиграл новосибирской «Сибири» и продлил серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ до пяти матчей.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу «Сибири». У победителей шайбы забросили Илья Морозов (53-я минута) и Ник Шор (58). В составе хозяев отличился Андрей Кузьменко (8).

СКА в следующем матче 21 ноября в гостях сыграет с московским ЦСКА, в этот же день «Сибирь» на выезде встретится с минским «Динамо».

ЦСКА в пятницу в гостях победил минское «Динамо» — 6:3. Дубль у армейцев оформил Михаил Григоренко, его одноклубник Юаким Нордстрем отметился голом и двумя передачами. Ярославский «Локомотив» одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв на выезде «Сочи» — 3:1.

СКА
1:2
1:0, 0:0, 0:2
Сибирь
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