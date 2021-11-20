«Спартак» победил «Йокерит» в матче КХЛ, отыграв разницу в две шайбы

ТАСС, 20 ноября. Московский «Спартак» со счетом 4:2 обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Авцин (40-я минута), Якуб Ержабек (44), Иван Дроздов (57) и Василий Пономарев (59). У проигравших отличились Брайан О'Нилл (5) и Марко Анттила (12).

«Спартак» одержал вторую волевую победу подряд. В четверг красно-белые обыграли «Барыс» из Нур-Султана со счетом 5:2, также уступая по ходу встречи с разницей в две шайбы.