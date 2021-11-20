Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» и вышло на 2-е место в Западной конференции

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

«Динамо» одержало четвёртую победу подряд. Это позволило команде выйти на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Первую шайбу в матче забросил нападающий «Салавата» Виктор Тихонов на 16-й минуте.

Хозяева ответили только во втором периоде. Сначала Дмитрий Рашевский на 21-й минуте сделал счёт ничейным, а затем Андрей Сергеев вывел столичный коллектив вперёд, успешно завершив комбинацию в большинстве.

За три секунды до финальной сирены Вадим Шипачев отправил в пустые ворота гостей третью шайбу и установил окончательный счёт встречи — 3:1.